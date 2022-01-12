أطلق البنك الأهلي الكويتي حملة ترويجية جديدة تستمر طوال شهر يناير 2022، وذلك بالتعاون مع برنامج «سكاي واردز» الإمارات، وهو برنامج الولاء الحاصل على الجوائز التقديرية والتابع لكل من طيران الإمارات وفلاي دبي.



تتيح الحملة الفرصة لحاملي بطاقات إنفينيت وسيغنتشر من البنك الأهلي الكويتي للفوز بما يصل إلى 420 ألف ميل «سكاي واردز»، بما يعادل تذكرتي سفر على درجة رجال الأعمال إلى نيويورك.

وسيمنح السحب 10 فائزين الفرصة للحصول على ما مجموعه 2.5 مليون ميل «سكاي واردز»، ويستطيع الرابح أن يختار وجهته المفضلة والسفر مع صديقه.

وقالت جهير معرفي، المدير العام بالإنابة للخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي الكويتي: شهدت بطاقات ائتمان البنك الأهلي الكويتي وطيران الإمارات ذات العلامة التجارية المشتركة نجاحا منقطع النظير منذ طرحها في 2002، ولاتزال تحافظ على مكانتها كأحد أكثر منتجات بطاقات الائتمان تميزا لدينا، مما يمنح قيمة هائلة لكل عملائنا من حملة البطاقات.

ونحن في البنك الأهلي الكويتي نلتزم دائما بتزويد عملائنا بمنتجات متطورة وتجارب مجزية. ومن خلال إتاحة الفرصة لحملة بطاقاتنا بالسفر إلى الوجهة التي يختارونها بصحبة أحبائهم بكل راحة وفخامة، فنحن على يقين بأن هذه فرصة هائلة ولا يمكن تفويتها..





.. ويعلن الرابح في سحب «الفوز» الأسبوعي



أعلن البنك الأهلي الكويتي عن فوز محمد علي سنا في السحب الأسبوعي لحساب «الفوز» للجوائز، بجائزة نقدية قدرها 10000 دينار كويتي والذي أقيم تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، وقد تم الإعلان عن اسم الفائز على البث المباشر في محطة نبض الكويت FM 88.8 يوم الاثنين 10 يناير 2022.



وحساب «الفوز» للجوائز، هو حساب الجوائز الأول من نوعه والذي يتيح لعملاء البنك الأهلي الكويتي فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى.

ومن خلال حساب «الفوز»، سيحظى عملاء البنك الأهلي الكويتي على فرصة للفوز بمبلغ 10000 دينار ضمن السحب الأسبوعي الأعلى لفائز واحد في الكويت، كذلك فرصة للفوز بالجائزة الكبرى وهي راتب شهري بقيمة 5000 دينار كويتي لمدة 10 سنوات.



وتجدر الإشارة إلى أنه سيكون بمقدور كل من عملاء البنك الأهلي الكويتي الجدد والحاليين الاستفادة من هذه الفرصة الفريدة فقط بمبلغ 100 دينار.



هذا، وسيتم الإعلان عن الفائز بالسحب القادم يوم الاثنين الموافق لـ 17 يناير الجاري.