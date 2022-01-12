سعياً لتعزيز دور جمعيات النفع في الاهتمام بتطوير وتنمية خدماتها لكل قطاعات المجتمع، وقّعت جمعية العلاقات العامة الكويتية وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية مذكرة تفاهم لوضع آليات عمل تعاون مشتركة فيما بينهما لوضع آليات مشتركة للتنمية البشرية وصقل خبرات العاملين في مجالي العلاقات العامة ومزاولة مهنة المحاسبة، وذلك بحضور المسؤولين من الجانبين.



وفي هذا السياق، أشار رئيس مجلس إدارة العلاقات العامة الكويتية جمال جاسم النصر الله إلى أن الاتفاقية تعكس حرص جمعيات النفع العام لتطوير قدرات منتسبيها من الأعضاء من خلال تبادل الخدمات المقدمة لهم، لافتا الى أنه بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، فإن جمعية العلاقات العامة الكويتية ستقوم بتطوير وتقديم الدعم اللوجستي في مجال العلاقات العامة وفن التواصل مع المجتمع وعمل دورات تدريبية وتقديم الدعم والمشورة الفنية والعمل على إظهار الصورة الحقيقية والدور الريادي لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية من خلال كل وسائل الاتصال والإعلام المباشر وغير المباشر، مع تزويد الطرف الثاني بآخر المستجدات والأفكار والمقترحات في مجال تطوير العلاقات العامة.



بدوره، أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية فيصل عبدالمحسن الطبيخ أن جمعية المحاسبين، وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، تدعو مسؤولو «العلاقات العامة» وبعض أعضاء الجمعية العمومية للأنشطة التي تقوم بها الجمعية وتعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين في مجال التدريب وإقامة ورش العمل لمنتسبي الجمعية وتعزيز التعاون في مجال الأنشطة المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية.



وقد حضر توقيع مذكرة التفاهم من جمعية العلاقات العامة الكويتية رئيس مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة الكويتية جمال جاسم النصرالله وأمين السر محمد خالد الياسين وأمين الصندوق بشار عيسى الهندي، كما حضر من جمعية المحاسبين المراجعين الكويتية رئيس مجلس الإدارة فيصل عبدالمحسن الطبيخ ونائب رئيس مجلس الإدارة راشد عوض الهطلاني وعضو مجلس الإدارة فهد مطلق العازمي.