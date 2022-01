مواد مضادة للسرطان في هذه الأعشاب

خطوة جديدة أنجزها باحثو جامعة بيردو الأميركية في الطريق نحو استخدام مركبات كيميائية مستخلصة من الأعشاب لمقاومة مرض السرطان.

وبحسب الدراسة المنشورة في دورية «Proceedings of the National Academy of Sciences» فإن مركبات الثيمول والكارفاكرول والثيموهيدروكينون، وهي «مركبات النكهة» الموجودة في الزعتر والأورغانو (التوابل البرية)، لها خصائص مضادة للسرطان.

وخلال هذه الدراسة، نجح الباحثون في إتمام الخطوة الأولى نحو استخدام المركب في المستحضرات الصيدلانية عن طريق رسم خريطة لمسار التخليق الحيوي، وهي طريقة تكون بها الخلايا الحية مركبات كيميائية معقدة من مواد أبسط.

وتقول ناتاليا دوداريفا، أستاذة الكيمياء الحيوية في كلية الزراعة بجامعة بيردو، والتي شاركت في قيادة المشروع: «تحتوي هذه النباتات على مركبات مهمة، ولكن الكمية الموجودة بها محدودة جدا، واستخراجها من النباتات لن يكون كافيا».

وتضيف: «من خلال فهم كيفية تكوين هذه المركبات، تستطيع تقنية التخليق الحيوي تجميع المركبات في الكائنات الحية الدقيقة للاستخدام الطبي».

وتقول بشيء من الفخر: «هذا وقت رائع لعلوم النبات، لدينا أدوات أسرع وأرخص وتوفر رؤية أكثر عمقا، إنه أمر يكاد لا يصدق. إنه أشبه بالنظر داخل الزنزانة».

عن «نوفوستي»