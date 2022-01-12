ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، انه نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، وحماية للمنظومة الصحية في البلاد وحفاظا على صحة المواطنين والمقيمين، تعلن الإدارة العامة لمراكز الخدمة عن مواعيد العمل خلال المرحلة الراهنة لكل مراكزها على مستوى البلاد، حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا والفترة المسائية من الـ 3 عصرا حتى الـ 7 مساء، وذلك اعتبارا من يوم غد الأربعاء الموافق 12/1/2022، مؤكدة انه لن يتم استقبال أي من المراجعين دون الحصول على موعد مسبق من خلال موقع وزارة الداخلية أو تطبيق «سهل» او منصة «متى»، ما عدا كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.