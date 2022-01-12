شارك المصور وعضو مجلس ادارة فريق عدسة البيئة م.عمر السيد عمر بـ 18 صورة من الحياة البرية في الكويت ودول العالم في جناح الكويت المشارك في (إكسبو دبي 2020).

وقال السيد عمر في تصريح لـ«كونا» إن مشاركته كانت بدعوة من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لعرض موهبته في فن التصوير التي تم نشرها في أهم المواقع العالمية والمجلات منها مجلة (ناشيونال جيوغرافيك).

وأضاف أنه يهدف من خلال معرضه الخاص إلى تسليط الضوء على الكائنات الحية النادرة والمهددة بالانقراض، مشيرا إلى أن عملية التصوير التوثيقية استغرقت منه 10 سنوات من مختلف أنحاء العالم.

وأكد أن هذه المشاركة تأتي استكمالا لأهداف الكويت في تحقيق الاستدامة والمحافظة على البيئة ونشر الوعي حول أهمية التوازن البيئي.

يذكر أن فريق عدسة البيئة الكويتية من المشاريع التي تهدف إلى إنقاذ الطيور المهددة بالانقراض وحماية الحياة البيئية وتأتي هذه المبادرة بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبإشراف من الهيئة العامة للبيئة.