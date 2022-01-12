استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد في مكتبه بديوان عام المحافظة، سفير جمهورية جيبوتي لدى الكويت عبدالقادر حسين عمر بمناسبة مباشرته مهامه، حيث جرى التعارف وتبادل الأحاديث الودية التي تناولت العلاقات الوثيقة التي تربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات.

وتم التطرق خلال اللقاء إلى الفرص المتاحة لتطوير التعاون المشترك القائم وتبادل الخبرات بين البلدين إجمالا وعلى مستوى الأنظمة الإدارية المحلية والمحافظات والمناطق على وجه الخصوص، وأهدى الخالد للسفير درعا تذكارية، معربا عن تمنياته له التوفيق والنجاح في الدفع بعلاقات الصداقة بين البلدين الى آفاق أرحب.

من جهته، أهدى السفير عبدالقادر حسين عمر للخالد هدية تذكارية، معربا عن سعادته وامتنانه لحفاوة الاستقبال، وتقديره البالغ للرعاية التي يحظى وتحظى بها البعثة الديبلوماسية لبلاده ومواطنو جيبوتي على الصعيدين الرسمي والشعبي في الكويت.