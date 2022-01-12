استقبل محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر في مكتبه صباح امس سفير جمهورية جيبوتي لدى الكويت عبدالقادر حسين عمر، وذلك بمناسبة توليه مهامه سفيرا مفوضا وفوق العادة.

وتناول اللقاء تبادل الاحاديث الودية، كما تمت مناقشة الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الكويت وجمهورية جيبوتي، وفي نهاية اللقاء أعرب الشيخ مشعل الجابر عن تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة.



كما استقبل محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر في مكتبه صباح أمس سفير نيبال لدى البلاد دورجا براساد بهانداري، وذلك في زيارة ودية، وتناول اللقاء تبادل الاحاديث ومناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك بين الكويت ونيبال وسبل تعزيزها لما فيه مصلحة الدولتين والشعبين الصديقين.