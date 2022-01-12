أعلن البنك التجاري الكويتي عن إطلاقه خدمة الدفع غير التلامسي !SwatchPAY لأول مرة في الكويت، وذلك بتعاون وتنسيق مع العلامة التجارية السويسرية للساعات «سواتش».



وعن كيفية استخدام وعمل وسيلة الدفع !SwatchPAY، أوضح التجاري أن موديلات ساعات سواتش المزودة بهذه الخدمة تحتوي على شريحة اتصال قريب المدى NFC تعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها الشرائح الموجودة في جميع البطاقات المصرفية (بطاقات الخصم والائتمان والمسبقة الدفع الصادرة عن البنك التجاري الكويتي) بما يمكن العملاء من إجراء المدفوعات غير التلامسية.

ولعل الميزة الإضافية في ساعات سواتش المزودة بهذه الخدمات هي أن الشريحة الموجودة بداخل كل ساعة لا تستنزف البطارية، وبالتالي لن يحتاج مستخدمو هذه الساعة الى شحن ساعاتهم على الإطلاق.

كل ما على العميل فعله هو وضع الساعة بالقرب من جهاز نقاط البيع حيث يتبادل قارئ جهاز الدفع معلومات الدفع مع الشريحة المخفاة في الساعة.



وعن إطلاق هذه الخدمة الجديدة لأول مرة في الكويت، صرح عبدالعزيز ملك مساعد مدير عام مركز البطاقات قائلا: يأتي إطلاق البنك لخدمة !SwatchPAY بالتعاون مع شركة Swatch مكملا لسعي البنك الدائم إلى توفير أفضل الخدمات والحلول التكنولوجية الرقمية لتلبية احتياجات عملائه بتوفير وسائل دفع تناسب أنشطة حياتهم اليومية في جميع الأوقات.

وتابع ملك مؤكدا أن البنك التجاري مستمر في العمل على تطوير المنتجات والخدمات المصرفية لمواكبة وتيرة الحياة السريعة باستحداث طرق تمكن العميل من إجراء معاملاته المصرفية اليومية بشكل سريع، مشيرا في هذا الصدد الى أن الدفع عن طريق ساعات Swatch المتوافقة مع الخدمة والتي لا تحتاج إلى شحن، يغني العملاء عن حمل البطاقات البلاستيكية خاصة أثناء الخروج لممارسة الرياضة وغيرها من الأنشطة الأخرى.