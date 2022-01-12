هناء السيد



عقدت جلسة «مسارات الطاقة.. التوجه نحو مستقبل أكثر أمانا» أمس بمشاركة كل من د.محمد شاكر وزير الكهرباء المصري، والنائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، ورنا غنيم، رئيس قسم أنظمة الطاقة والبنية التحتية في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).



وبدأت فعاليات الجلسة النقاشية بكلمة من وزير الكهرباء محمد شاكر، أكد خلالها أن الطاقات المتجددة في مصر وصلت لأسعار تنافسية عالميا لم يتخيلها أحد، حيث وصل سعر الكيلو في الساعة إلى اثنين سنت، وبدأنا بالفعل بتنفيذ مشروع بنبان والذي بلغ ترتيبه الرابع على مستوى العالم، لافتا إلى أننا بدأنا في البداية بمبلغ كبير بلغ 14 سنتا، وانخفض عقب ذلك إلى 7 سنتات، واليوم وصلنا إلى اثنين سنت وهذا رقم تنافسي للغاية. وأضاف: «فيما يتعلق بطاقة الرياح وصلنا اليوم إلى 2.85% كيلوواط في الساعة، ولدينا مشروع كبير ولكننا نؤجله، متعلق بالضخ والتخزين، حتى يتم التحكم بالطاقة في الوقت المناسب ما يوجد تكامل بين جميع المنظومات، كما لدينا تكنولوجيا البطاريات والتي في تحسن مستمر ومن المتوقع أيضا أن يكون هناك تطور في أسعار التخزين.