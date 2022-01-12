

خديجة حمودة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على دعم التحرك الفلسطيني الديبلوماسي الحالي دوليا وإقليميا من أجل إيجاد مسار سياسي يتيح استئناف مفاوضات السلام.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، امس بشرم الشيخ، للرئيس الفلسطيني محمود عباس، والوفد المرافق له، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي شدد، خلال اللقاء، على ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية وتسويتها بشكل عادل وشامل وفق مرجعيات الشرعية الدولية.



ومن جهته، أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره وامتنانه لجهود مصر الصادقة بقيادة الرئيس السيسي ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه القضية الفلسطينية، مشيدا بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.



وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض جهود إعادة إعمار قطاع غزة، فضلا عن التباحث حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية في ضوء التطورات على جميع الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية، والتي تمس بدورها إرجاء القضية الفلسطينية، وكذلك الجهود والاتصالات المصرية الإقليمية المكثفة في هذا الإطار خلال الفترة الأخيرة، حيث تم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف، سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الثلاثي بمشاركة الأردن الشقيق من أجل إعادة إحياء عملية السلام.