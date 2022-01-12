أسامة أبو السعود



أصدر وزير العدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي قرارا وزاريا رقم 11 لسنة 2022، فيما يخص مواعيد الدوام بوزارة العدل.



وجاء في القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه مادة أولى: يتعين على جميع قطاعات وإدارات الوزارة الالتزام بالإجراءات الآتية:



1 ـ يكون دوام الموظفين بالتناوب فيما بينهم وبنسبة لا تزيد عن (50%) من إجمالي عدد الموظفين داخل كل وحدة تنظيمية في المبني الواحد عدا قطاع شؤون المحاكم وإدارة كتاب محكمة الأسرة بمحكمة الاستئناف وإدارة كتاب محكمة الأسرة بالمحكمة الكلية بقطاع شؤون الأسرة والتحكيم يكون دوام الموظفين فيها بنسبة (100%).



2 ـ يجوز في حالة الضرورة زيادة عدد الموظفين في أي من القطاعات أو الإدارات عن النسبة الموضحة في البند (1) بناء على طلب من رئيس القطاع موجه للسيد وكيل الوزارة لأخذ موافقة الجهات المعنية والتنسيق في هذا الشأن.



3 ـ يتولى رؤساء القطاعات تسمية الموظفين المكلفين بالعمل وتدويرهم خلال هذه الفترة حسب حاجة ومتطلبات العمل داخل كل قطاع أو إدارة، ويجوز تكليف بعض الموظفين للاستمرار في مباشرة العمل دون استبدال إذا دعت الحاجة لذلك، على ألا يزيد عدد الموظفين في اليوم الواحد عن النسبة المذكورة في البند رقم (1)، ويكون شاغلو الوظائف الإشرافية مكلفين بصفة دائمة ويتم تعبئة النموذج المرفق لتحديد نظام التدوير بكل قطاع أو إدارة وترسل النماذج بعد تعبئتها لإدارة الشؤون الإدارية لاعمال شؤونها.



وتابع قرار وزير العدل «4 ـ يفوض السادة رؤساء القطاعات في إعفاء الموظفين من ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة والموظفة الحامل، والموظف المكلف برعاية معاق، والموظفين المصابين بأحد الأمراض المزمنة (أمراض السرطان ـ أمراض المخ والأعصاب أمراض الفشل الكلوي ـ أمراض القلب المزمنة) على أن يتم مخاطبة إدارة الشؤون الإدارية في كل حالة على حدة وفقا للنموذج المرفق.



5 ـ وقف العمل بنظام التخفيف والتغيب الجزئي.



6 ـ تكون فترة الدوام الرسمي من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.



7 ـ وقف العمل بنظام البصمة على أن يلتزم جميع الموظفين بما في ذلك شاغلي الوظائف الإشرافية بإثبات الحضور والانصراف عن طريق التوقيع بالكشوف المعدة لذلك داخل كل وحدة تنظيمية وفقا للنموذج المرفق.



واضاف قرار الوزير الجلاوي مادة ثانية: في جميع الأحوال يتعين على جميع الموظفين الالتزام بكل الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة بشأن مجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.