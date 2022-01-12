أعلن علماء حفريات صينيون، عن اكتشاف مجموعة من آثار أقدام ديناصورات، في مقاطعة قوانغدونغ بجنوبي الصين.

وتم العثور على الأحافير لآثار الأقدام بالصدفة من قبل طالب في مدرسة إعدادية بالقرب من موقع بناء في محافظة هوايجي، بمدينة تشاوتشينغ، في مقاطعة قوانغدونغ في يوليو 2021.

وجاء فريق بحث بقيادة جامعة الصين لعلوم الأرض إلى المحافظة لدراسة آثار أقدام الديناصورات المكشوفة وطبقاتها الصخرية، وقام بتسجيل وضع آثار الأقدام بواسطة طائرات مسيرة ومسح ضوئي مجسم.

واُكتشفت سبعة آثار أقدام لـ ثيروبودا (وحشيات الأرجل)، بما فيها اثنتان من آثار الأقدام المنفصلة ومسار محفوظ جيدًا، وفقاً لدراسة نشرت في مجلة (البيولوجيا التاريخية).

واستناداً إلى مسار وحشيات الأرجل، قدر الباحثون أن سرعة السفر لصانع الأثر كانت 2.57 متر في الثانية، ما يشير إلى أنه كان يهرول حينذاك، وفقا للدراسة.

وبصفته أول سجل لمسارات الديناصورات بالمنطقة في شمال غربي قوانغدونغ، وسع الاكتشاف التوزيع المسجل لديناصورات العصر الطباشيري في الصين.

ويعتبر العصر الطباشيري، الذي بدأ قبل 137 مليون سنة وانتهى قبل 65 مليون سنة، آخر فترة حكمت فيها الديناصورات الكوكب. وتقدم الحفريات من تلك الفترة أدلة مهمة على دراسة تطور الديناصورات وظروف معيشتها وانقراضها.