الشملان: الخدمة تنقل التحويلات البنكية إلى مستوى جديد من السرعة والسهولة

الخدمة تتيح لعملاء «بيتك» تنفيذ تحويلات ماليّة بسهولة وفق معايير أمان عالية



أطلق بيت التمويل الكويتي (بيتك)، خدمة هي الأولى من نوعها في الكويت والتي تتيح لمستخدمي تطبيق الموبايل KFHonline إمكانية تحويل الأموال الى أي حساب في البنوك المحلية من خلال رقم الهاتف النقال.



وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية الخاصة للمجموعة بالتكليف في «بيتك» خالد الشملان: ان الخدمة الجديدة التي انفرد «بيتك» بإطلاقها على مستوى السوق تتيح لعملاء «بيتك» تنفيذ تحويلات مالية من حساباتهم المصرفية إلى أي حساب في البنوك المحلية بسهولة ووفق معايير أمان عالية، وذلك من خلال الدخول على تطبيق KFHonline واختيار KFH PAY من القائمة، ثم اختيار إرسال أموال، واتباع الخطوات السهلة لإتمام عملية التحويل.



وأضاف انه ما على الطرف المستفيد الا الضغط على الرابط الذي يصله من خلال رسالة نصية وتعبئة بيانات بطاقته البنكية وتسلم المبلغ مباشرة في حسابه عبر شبكة كي نت أو اذا كان المستفيد من عملاء «بيتك» يمكنه تسلم المبلغ عبر تطبيق KFHonline مباشرة.



وذكر ان خدمة KFH Pay تتيح أيضا لعملاء «بيتك» خدمة طلب الأموال وهذه الخدمة لطلب دفع أموال لحساب عميل «بيتك» إما بمشاركة رابط مع عملاء «بيتك» أو ببنوك محلية أخرى أو دفع مباشر من حسابات العميل بالبنوك المحلية.



وأكد ان هذه الخدمة تنقل التحويلات البنكية المحلية الى مستوى جديد من السرعة والسهولة، وهو ما يعزز تجربة العميل التي قطع فيها «بيتك» أشواطا كبيرة.



يذكر ان «بيتك» يوفر باقة متكاملة من الخدمات المصرفية الرقمية التي أكدت ريادته وتفوقه في هذا المجال، حيث اطلق مؤخرا ولأول مرة في الكويت، خدمة استخدام الساعات الذكية لإنجاز جميع المعاملات عبر أجهزة الصرف الآلي.



ويمكن الاستفادة من خدمات «بيتك» المصرفية على مدار الساعة من أي مكان، مثل خدمة طلب التمويل الشخصي «أونلاين» وفتح حساب للعملاء الجدد دون الحاجة لزيارة الفرع واعتماده بالتوقيع الإلكتروني من خلال تطبيق هويتي، والتحويلات المالية المحلية والخارجية، وإنشاء الودائع الاستثمارية، وفتح حساب الذهب وبيع وشراء الذهب، وطلب دفتر شيكات، والطباعة الفورية لبطاقة السحب الآلي من خلال QR Code وإيداع الشيكات، ومتابعة المعاملات التمويلية ودفع الاقساط، والاطلاع على الخطط الاستثمارية، ومتابعة أرصدة الحسابات والودائع، وخدمة التحويل الفوري إلى «بيتك تركيا» باستخدام شبكة RippleNet، وخدمة «المحافظ الرقمية» عبر أجهزة الهاتف النقال والساعات الذكية التي توفر أحدث أساليب الدفع الرقمية الذكية بأعلى معايير الأمان المتطورة بالتعاون مع Garmin وFitbit وSamsung وغيرها العديد من الخدمات المصرفية الالكترونية.



بالإضافة الى ذلك، يوفر «بيتك» أجهزة الـ XTM، وفروع KFH Go الذكية بمختلف محافظات الكويت بما فيها مطار الكويت الدولي.

وتتيح فروع KFH Go للعملاء الاستفادة من باقة متنوعة من الخدمات المصرفية التفاعلية، ومنها: طباعة دفتر الشيكات الفوري، والطباعة الفورية للبطاقات المصرفية دون طلب مسبق، وتسلم سبائك الذهب (10 غرامات) وفتح حساب (الذهب، التوفير، الرابح، الخدمة الآلية)، وكذلك بيع وشراء الذهب، والسحب النقدي دون بطاقة عن طريق الموبايل من خلال الرمز التعريفي QR code أو من خلال البطاقة المدنية أو رقم الهاتف وطباعة شهادة آيبان وطلب المعاملات التجارية «المرابحة»، وطلب البطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع، وتحديث البيانات ورقم الهاتف، وتفعيل البطاقات المصرفية، وفتح الودائع والحسابات، وغير ذلك الكثير من الخدمات التمويلية والمصرفية.