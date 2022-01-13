يجري بنك وربة اليوم سحوبات السنبلة الكبرى والتي ستعلن عن أسماء الرابحين في تمام الساعة الثانية ظهرا من اليوم الخميس الموافق 13 يناير عبر إذاعة 360 FM، حيث سيتم إجراء السحوبات بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



ويمثل حساب السنبلة الخيار الأفضل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالإضافة إلى الحصول على فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام، حيث تتميز حملة حساب السنبلة في 2021 بالسحوبات الكبرى التي تقام بشكل نصف سنوي، وفي هذا السحب الكبير الثاني سيتم السحب على 7 فائزين، حيث إن الفائز الأول يحصل على مبلغ 200 ألف دينار، والفائز الثاني يحصل على 50 ألف دينار، وهنالك 5 فائزين يحصل كل منهم على 10 آلاف دينار.



وحول الشروط، يتطلب وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب حسب أدنى رصيد في الحساب لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهرين كاملين قبل السحوبات الكبرى لاحتساب الفرص.

هذا ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، فكلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح مع مراعاة الحد الأدنى للحساب.