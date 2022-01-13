القاهرة - مجدي عبدالرحمن



تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور نبيل دعبس رئيس اللجنة اجتماعا يوم الأحد المقبل لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت حجاج، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن استحداث مادة دراسية لمراحل التعليم قبل الجامعي بعنوان «هوية مصر». كما تناقش لجنة التعليم بمجلس الشيوخ خلال الاجتماع - بحسب اليوم السابع - الاقتراح برغبة المقدم من النائب سليمان الزملوط بشأن توضيح رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خصوصا منهج الصف الرابع الابتدائي.