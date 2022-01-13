القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تم تداوله عن أسعار برامج العمرة للموسم الحالي، تزامنا مع الإعلان الرسمي لضوابط العمرة للعام الحالي.



وأوضح المركز الإعلامي - في بيان امس - أنه قام بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتحديد أسعار برامج العمرة للموسم الحالي تزامنا مع الإعلان الرسمي لضوابط العمرة لهذا العام.



وأوضحت الوزارة أن الأسعار المتداولة لبرامج العمرة للموسم الحالي غير صادرة عنها، مشيرة إلى أنه ليس لها أي دخل أو علاقة بتحديد أسعار العمرة، وأن كل شركة سياحية تحدد برامج متنوعة للعمرة يتم وضعها على البوابة المصرية للعمرة ليختار المعتمر ما يناسبه من هذه البرامج، وذلك عبر الرابط التالي: (umrah.eg).