بعد الحملة التي تعرض لها التيار الوطني الحر من خصومه السياسيين في لبنان وتحميله مسؤولية التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بدأ بعض اركان التيار الوطني الحر وأوساطه بتحميل رجل الأعمال المقيم في الكويت الصديق الشخصي للرئيس اللبناني ميشال عون وديع العبسي مسؤولية التمديد لسلامة لست سنوات، وإن العبسي أقنع الرئيس عون بذلك.



وقد بدأت الحملات تتزايد على العبسي، ما يشي بأن الافتراق بين التيار والعبسي بات واقعا وقريبا جدا.



يذكر ان اسم العبسي طرح مرات عدة لتولي منصب نائب رئيس الحكومة اللبنانية ووزارة الدفاع في عهد الرئيس عون وقبله، وانه كان يعتذر لعدم موافقته على السياسة التي تنتهجها بعض الاطراف اللبنانية حيال دول الخليج العربي وهو المقيم في الكويت منذ 40 سنة.