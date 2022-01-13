قال النائب مبارك الحجرف إن منعه وعدد من النواب من دخول قاعة عبدالله السالم بسبب عدم إجراء المسحة الطبية إجراء مخالف للوائح، لافتا إلى أنه أجرى المسحة في أحد المستشفيات الخاصة ولم يتسلم نتيجتها حتى الآن.



وأضاف في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن من يجري المسحة هو من تظهر عليه الأعراض، مؤكدا أنه لم تظهر عليه تلك الأعراض. وقال إن مهمة حرس المجلس هي تنبيه النائب من دون حرمانه من ممارسة حقه الدستوري ودخول القاعة وحضور الجلسات.



وأضاف أن النائب شعيب المويزري تضامن معه برفض دخول القاعة، بعد تنبيه الحرس إلى عدم قانونية منع النائب من دخول القاعة، معتبرا أن ما حدث أمر جلل.



وأوضح الحجرف أن «المادة 30 من اللائحة لم تنص على أن يمنع النائب من دخول القاعة»، معتبرا ما حدث «تعسفا تجاه نواب الأمة وتصرفا غير مقبول ومعيبا في حق الديموقراطية يتحمل مسؤوليته رئيس المجلس». وقال «النواب اليوم أمام مسؤولياتهم القانونية والدستورية تجاه هذا التصرف غير الدستوري بألا يمر هذا التصرف مرور الكرام».