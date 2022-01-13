أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4548 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 446547.



وقال المتحدث باسم الوزارة د.عبدالله السند لـ «كونا» إنه تم تسجيل 741 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 415608، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 93.1%، وأوضح انه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جراء الإصابة ليستقر إجمالي عدد الحالات المسجلة 2473 حالة.



وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 17 حالات فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 28466 وإجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد-19) 200 حالة.



وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الفترة نفسها بلغ 35335 ليصبح مجموع الفحوصات 6308844، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 12.9%