أعلن وزير الاتصالات والتقانة السوري م.إياد الخطيب الانتهاء من دراسة مسودة ترخيص الشركة الثالثة للاتصالات المحمولة «الموبايل» في سورية.



وقال إن الهيئة الناظمة للاتصالات أنهت مسودة «الترخيص الافرادي الخاصة بالمشغل الثالث للاتصالات النقالة».



وكشف الخطيب في مؤتمر صحافي أن المشغل سينطلق بتقنية الجيل الرابع مع إمكانية التوسع بالخدمات للجيل الخامس. يذكر أن الاتصالات المحمولة في سورية تتقاسمهما شركتان هما «سيريتل» و«ام تي ان».



كما أعلن أنه يتم العمل على مشروع الطيران المسير للاستخدامات المدنية، معتبرا أن هذا المشروع يساعد في تحديد مواقع الثروات الباطنية عبر الأشعة، وبدأنا بتدريب الكوادر للعمل به.