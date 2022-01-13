قتل عنصران من ميليشيا قوات سوريا الديموقراطية (قسد) التي يسيطر عليها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة.



وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن أحد القتيلين مسؤول الإعلام لدى «قسد»، وأن الهجومين وقعا في حادثتين منفصلتين بريف دير الزور الشرقي.



ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن «ما يسمى مسؤول الإعلام لدى ميليشيا «قسد» قتل برصاص مجهولين بالقرب من القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.



وفي السياق نفسه، لفتت المصادر إلى أن «جثة عنصر آخر من الميليشيا وجدت مرمية في أحد شوارع مدينة هجين بريف المحافظة الشرقي»، كما قتل وأصيب عدد من مسلحي «قسد» أمس الأول بانفجار عبوة ناسفة زرعتها ما تسمى بـ«الفصائل الشعبية» في قرية الطكيحي بريف دير الزور الشمالي.