فتحت أجهزة وزارة الداخلية تحقيقا في تعرض وافد مصري للنصب من قبل شخص مجهول، وقال مصدر امني إن وافدا مصريا أبلغ جهات التحقيق بأنه تلقى اتصالا من شخص يتحدث اللهجة الوطنية سأله إذا ما كان قد تلقى الجرعة التعزيزية وأنه موظف من وزارة الصحة، وأضاف: أبلغت المتصل بأنني لم احصل على الجرعة، فقال لي إن رسالة ستصل على هاتفي وعليه ان يزوده بالكود الموجود في الرسالة، وقام بذلك بالفعل حتى فوجئ بسرقة مبالغ مالية من رصيده البنكي.



الى ذلك، اكد مصدر امني أن عمليات النصب تتم بعدة طرق، مشددا على ضرورة الحذر وعدم التجاوب مع أشخاص يتواصلون معه ويطلبون منه معلومات عن حسابه أو يرسلون له كودا ويطلبون تزويدهم بالكود المرسل.