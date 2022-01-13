يوسف غانم



مازالت برقيات التهاني والتبريكات متواصلة على «الأنباء» لمشاركة أسرتها فرحة العيد الـ 46، حيث أشاد المباركون بالمسيرة المهنية التي تتميز بها «الأنباء» والمصداقية المشهود لها بالحضور الفعال في جميع الأحداث والأنشطة على اختلاف أنواعها ونقلها للأخبار بكل حيادية سواء كانت محلية أو عربية أو دولية وبما يضع أمام القراء كل ما يمكن أن يثري حصيلتهم المعرفية والاطلاع على الأحداث بأسلوب قائم على المصداقية وتقديم الأفضل للمتابع.



كما أشاد المهنئون بالتطوير المستمر الذي تشهده «الأنباء» وحرص إدارتها على مواكبة آخر التطورات التقنية في مجال وسائل التواصل فتميز موقعها الإلكتروني بسرعة نقل الخبر وصدقه حتى نال ثقة الجميع.



كما تمنى محبو «الأنباء» لها استمرار التقدم والازدهار وأن تبقى دوما نبراسا ساطعا في سماء الكلمة الحرة والإعلام الهادف، وفيما يلي التفاصيل:



في البداية هنأ سفيرنا في روما الشيخ عزام الصباح رئيس التحرير المدير العام التنفيذي يوسف خالد المرزوق بالعيد الـ 46 لـ «الأنباء»، وقال في برقية أرسلها: ان «الأنباء» دائما تشكل مشعل نور وهاجا في عالم الإعلام والصحافة الرائدة على مدى تاريخها الطويل.



وأضاف: دائما ما كانت «الأنباء» نصيرة للمواطن وقضاياه وسدا منيعا في الدفاع عن الوطن، وشهد على ذلك دورها البارز خلال الاحتلال العراقي الغاشم للكويت حين كانت الصوت الصادع بالحق.



وتابع: أهنئ «الأنباء» والعاملين فيها، وأشد على أيديهم، وأقول لهم: تابعوا مسيرتكم النيرة ولكم كل التقدير.



مصداقية وشفافية



كما بارك نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد لأسرة «الأنباء» برسالة قال فيها:



الأخ/ يوسف خالد المرزوق المحترم،،،



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،



يسعدني نيابة عن أعضاء مجلس إدارة بنك بوبيان وإدارته التنفيذية وبالأصالة عن نفسي، أن أتقدم لكم وجميع العاملين في جريدة «الأنباء» بخالص التهنئة وأطيب الأمنيات بمناسبة مرور 46 عاما على تأسيس الجريدة الموقرة.



إن جريدة «الأنباء» ومنذ تأسيسها كانت دائما نبراسا للحق وطرح القضايا التي تهم مختلف شرائح المجتمع، مما يؤكد أن المصداقية والشفافية والبحث عن الحقيقة لما فيه صالح الجميع هي أفضل الطرق للوصول الى القمة.



وأخيرا فإنني آمل المزيد من الازدهار والتطور لجريدتكم مع الاستمرار في المحافظة على ذات النهج الذي تأسست من أجله، وأن يديم الله على كويتنا الحبيبة نعمة الرخاء والأمن والاستقرار.



كذلك هنأ محمد مصطفى كرم «الأنباء» باسمه وبالنيابة عن شركة مصطفى كرم وأولاده للتجارة العامة والمقاولات، وذلك بالزهور وبكتاب تهنئة قال فيه:



السيد/ يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



جريدة «الأنباء»



تحية طيبة وبعد،،،



يسرني أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم لكم ولجميع العاملين في جريدة «الأنباء» بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لصدور جريدتكم الغراء، متمنين لكم ولأسرة الجريدة التوفيق والسداد في مسيرتكم الإعلامية.



متابعة قيمة



من جهته، شارك المدير التنفيذي



لـ «عالم الآراء» د. سامر أبو رمان أسرة «الأنباء» فرحة الاحتفال بعيدها الـ 46 برسالة قال فيها:



السيد/ يوسف خالد المرزوق



رئيس تحرير جريدة «الأنباء» وأسرتها الصحافية والإدارية المحترمين



تحية طيبة وبعد،،،



تهديكم شركة عالم الآراء لاستشارات العلاقات العامة وأسرتها الاستشارية أجمل التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة مرور 46 عاما على صدور العدد الأول من جريدتكم الغراء.



وقد استطاعت «الأنباء» بفضل الله، ثم بجهود القائمين عليها عبر مدى عمرها المديد، أن تكون دعامة رئيسية من دعائم الإعلام الكويتي والعربي المقروء، ومنبرا حرا للتعريف ومتابعة قضايا الوطن والأمة، حتى أصبحت أيقونة في عالم الإعلام العربي والدولي، حيث غطت ثغرة كبيرة في مجال الصحافة العربية، ووجدت قبولا ومتابعة قيمة في الأوساط الصحافية والقراء على جميع المستويات الثقافية والاخبارية والتحليلية، بما عرف عنها من دقة الطرح وموضوعيته ومصداقية الخبر والحيادية في التعامل مع الأحداث، داعين الله أن يعينكم على الاستمرار في النهج، وراجين لكم مزيدا من التقدم بمستوى الأداء، لتقديم ما هو أفضل، ويتناسب مع المرحلة المقبلة بما تشهده من أحداث متسارعة، واثقين من قدرتكم على تحقيق الأفضل دوما للارتقاء بالعمل الصحافي إلى أعلى مستوياته، وداعين الله أن يحفظ الكويت الحبيب، قيادة وشعبا، وان يرفع عن البشرية البلاء والوباء.



رسائل توعوية



كما بارك مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في بلدية محافظة الجهراء فهد القريفة لأسرة «الأنباء» بعيدها برسالة قال فيها:



السيد/ يوسف خالد المرزوق



رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الغراء



تحية طيبة،،،



نتقدم إليكم وإلى جميع العاملين في جريدة «الأنباء» بأطيب الأمنيات بالتقدم المستمر وأن تبقى «الأنباء» متألقة فيما تقدمه من أخبار موثوقة ومتابعتها للقضايا التي تهم المواطنين في جميع المجالات ودورها التوعوي البناء الذي تؤديه مع باقي زميلاتها الصحف العاملة في الساحة الإعلامية الكويتية وما تقدمه في الجانب المعرفي والتوعوي خصوصا أثناء فترات الطوارئ وهذا ما لمسه الجميع أثناء أزمة «كورونا»، وكذلك خلال فترات هطول الأمطار بنسب كبيرة وإبرازها للجهود المبذولة من العاملين في الجهات الحكومية ومنها بلدية الجهراء في سبيل إيصال رسالتها الحقيقية للناس بشكل متزن وموضوعي.



تقبلوا منا وافر التقدير والاحترام ونتمنى لكم مزيدا من التقدم والازدهار لتقديم الأفضل دائما.



قضايا الكويت



بدوره، هنأ رئيس نقابة العاملين في وزارة الشؤون يحيى الدوسري لـ«الأنباء» بعيدها برسالة قال فيه:



الأخ/ يوسف خالد المرزوق، المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الغراء



يسرني أن أتقدم إليكم بالتهنئة باسمي وبالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الشؤون بمناسبة الاحتفال بعيد «الأنباء» الـ46، حيث تتميز بطرحها البناء ووقوفها إلى جانب أبناء الكويت والنقابات في جميع مطالبهم وحقوقهم انطلاقا من حرصها على المصلحة العامة وتجسيدا لدورها الإعلامي الحقيقي القائم على المصداقية والنزاهة في نشر الأخبار ومتابعة القضايا التي تهم الكويت والمواطنين بشكل مستمر ومهني.



وتقبلوا منا فائق التقدير والاحترام وأطيب الأمنيات بالنجاح الدائم.



بدوره، تقدم مستشار نقابة وزارة الشؤون الزميل سعد الشمري بالتهنئة لأسرة «الأنباء» برسالة قال فيها:



الأستاذ الفاضل/ يوسف خالد المرزوق، المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



عندما نهنئ «الأنباء» بعيدها السادس والأربعين فإننا نهنئ أنفسنا لما لـ«الأنباء» من مكانة مميزة في قلوبنا وثقة غالية لدى الجميع اكتسبتها عبر عقود من العطاء الكبير في سبيل رفع راية الإعلام الكويتي عاليا بما تقدمه من طرح متزن ونقل للأخبار بشكل موضوعي، كما يشهد الجميع لها بمواكبتها للأحداث المحلية والعربية والدولية بشكل مهني بفضل توجيهاتكم السديدة وجهود فريق العمل المتكامل لديكم.



وفقكم الله وسدد خطاكم على دروب النجاح والخير



كذلك بارك نائب المدير العام لشؤون الموارد البشرية السابق في الهيئة العامة للاسكان م.عبدالله عيسى النومس لـ«الأنباء» بكتاب تهنئة قال فيه:



الأستاذ يوسف خالد المرزوق، المحترم



يسعدنا أن نشارك ونبارك لجريدة «الأنباء» في عيدها الـ 46، حيث كانت وما زالت تمثل السلطة الرابعة الحقيقية من خلال طرحها وتوجهاتها المنطقية والمحايدة والصادقة لخدمة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.



شكرا من الاعماق لجريدتكم الغراء وللقائمين المخلصين فيها.



صوت الكويت



كما شارك مساعد الملحق الصحي للشؤون الادارية والعلاقات العامة في لندن نايف عايض الخرينج أسرة «الأنباء» برسالة تهنئة وجهها إلى رئاسة التحرير قال فيها:



الأستاذ الفاضل/ يوسف خالد المرزوق، المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



تحية طيبة وبعد،



أتقدم إليكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية السادسة والأربعين لصدور جريدتنا الغراء «الأنباء» التي تربطنا بها ذكريات كثيرة ومواقف تعيدنا إلى العديد من الأحداث والمناسبات التي كانت «الأنباء» حاضرة فيها، ونقلت إلينا الوقائع والمجريات بكل مهنية ومصداقية خلال أكثر من أربعة عقود من العطاء الكبير.



وإننا إذ نبارك لكم بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، فإننا نستذكر دور المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى العم خالد يوسف المرزوق، رحمه الله تعالى، الذي كانت رؤيته صائبة دائمة ومواقفه ثابتة في الدفاع عن الكويت وأهلها، ولا ننسى استمرار صدور «الأنباء» من مصر أيام الاحتلال العراقي الغاشم لكويتنا الحبيبة، وكيف كانت «الأنباء» صوت أهلنا في الداخل وصوت الكويتيين جميعا للعالم، حتى عاد الحق لأصحابه وكانت فرحة التحرير.



كما أننا من الجيل الذي كانت القراءة المصدر الأول للمعلومات والمعرفة لديه، وكانت «الأنباء» الأولى بما تقدمه من ملاحق وموضوعات شيقة ومتابعات تهم المواطنين، كما نثمن دورها في متابعة الأمور التي تهم أبناء الكويت في الخارج سواء كانوا من الطلبة الدارسين أو المرضى الذين يتلقون العلاج في الخارج، وحتى في السياحة والذين يتابعونها بكل حرص للاطلاع على أخبار الديرة والأهل.



وتقبلوا منا وافر التقدير والاحترام، وخالص الأمنيات لكم بالتألق الدائم والنجاح لخدمة كويتنا الغالية وشعبنا المخلص.



منهجية متميزة



كما هنأت د. ليلى خلف السبعان «الأنباء» في عيدها برسالة قالت فيها:



السيد الفاضل/ يوسف خالد المرزوق، المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



تحية طيبة وبعد،



إنه لمن دواعي سرورنا، الاحتفال بالذكرى السنوية السادسة والأربعين على إصدار العدد الأول من جريدة «الأنباء» الغراء ـ عام 1976 ـ وهى الذكرى التي نراها عيدا للساحة الإعلامية والصحافية الكويتية والخليجية والعربية والعالمية، بفضل ما تتمتع به «الأنباء» من منهجية صحافية متميزة واحترافية في العمل، وموضوعية في الطرح، وشفافية في التعامل مع الاحداث، بالقدر الذي جعل من جريدة «الأنباء» منبرا حرا، يمكن لكل باحث عن الحقيقة أن يجدها على صفحاتها، بكل تخصصاتها وأقسامها.



تحية لكم ولمجهوداتكم المشهودة، في النهوض بالعمل الصحافي، من خلال قيادتكم لجريدة «الأنباء»، بثقة وإتقان، رغم كل التحديات التي تواجه صناعة الصحافة الحقيقية، البعيدة عن التزييف والبهرجة الكاذبة.



تحية لأسرة التحرير، التي نلمس في عملها مهنية متميزة، وقدرة على ملاحقة الأخبار، والمواضيع التي تهم المجتمع، وتكشف له عن الكثير من قضاياه المهمة.



تمنياتنا لكم بالتوفيق الدائم، والنجاح المستمر على كل الاصعدة.



موقع متجذر



وتقديرا منه لدور «الأنباء» المميز في الساحة الإعلامية، تقدم مدير شركة كونيكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض وبرامج التنمية البشرية الزميل جمال عمران بالتهنئة لأسرة «الأنباء» بعيدها الـ46، عبر فيها عن تقديره الكبير للنهج المميز الذي سارت وما زالت تسير عليه «الأنباء» منذ تأسيسها قبل 46 عاما، حيث أثبتت جدارتها ومكانتها الكبيرة، واحتلت موقعا متجذرا، وحفرت اسمها بماء من ذهب في مجال الإعلام البناء الحر بما تقدمه في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وفي دعم طرح القضايا المهمة عند الناس كالبيئة والازدحام والنقل وترشيد الطاقة والتعليم وغيرها بأسلوب مهني مع الحرص أيضا على إيجاد الحلول وإبراز المقترحات والنقاط المثارة بشكل متكامل في سبيل الوصول للمصلحة العامة وبشكل فيه ديمومة واستمرار.



كما أن «الأنباء» أصبحت مرجعا موثوقا وأرشيفا كبيرا للباحثين والدارسين في معظم المجالات، نظرا لما تتمتع به من مصداقية وحضور في معظم الأنشطة على اختلاف أنواعها.



وتقبلوا منا فائق التقدير والاحترام والدعاء لكم بمزيد من التقدم والازدهار.



أساس قوي



كذلك بارك الزميل عارف المشعان لـ «الأنباء» في عيدها الـ46 برسالة قال فيها:



الأستاذ الفاضل/ يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة الأنباء الغراء



يشرفني أن أتقدم إليكم وإلى جميع الزملاء والأصدقاء العاملين في جريدتنا وبيتنا «الأنباء» بأطيب التهاني والمباركة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية السادسة والأربعين على انطلاقتها الأولى التي كانت بمنزلة أساس قوي وعمود راسخ في بنيان الصحافة في الكويت والتي أثبتت مكانتها الإعلامية على الساحة الكويتية والخليجية والعربية والدولية بتناولها المهني للأحداث والأخبار المتنوعة فكانت ومازالت منذ تأسيها تقدم الأفضل للقارئ واضعة مصلحة الكويت فوق كل اعتبار مدافعة عن مصالح المواطنين وداعمة لكل ما فيه مصلحتهم عبر متابعاتها المستمرة، كما أنها كانت بمنزلة مدرسة لنا تعلمنا فيها الكثير وقد احتضنت العديد من الشباب الذين تتلمذوا فيها ونهلوا من معينها على أيدي الزملاء والأساتذة الأفاضل الذين لم يبخلوا علينا بخبراتهم وتجاربهم حتى صقلت خبراتنا على أيديهم وكانوا لنا دوما خير معين، فشكرا لكم جميعا وستبقى «الأنباء» بيتنا الذي نكن له وللقائمين عليه والعاملين فيه كل تقدير واحترام.



وتقبلوا كل التقدير والاحترام والدعاء إلى الله تعالى أن تبقى «الأنباء» في تألقها وعطائها المتميزين لخدمة الكويت وأهلها وأن تنجح في أداء رسالتها الإعلامية بكل أمانة واقتدار.