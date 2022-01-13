كشفت شركة صناعة الإنسان الآلي ومركبات التوصيل الذكية نورو الأمريكية عن تطوير الجيل الثالث من هذه المركبات، بعد نجاحها خلال السنوات الماضية في تقديم مركبات صغيرة تقدم خدمات توصيل البضائع للعملاء لصالح عدد من الشركات مثل كروجر وفيدكس ودمينوز.

وأشارت نورو، ومقرها مدينة ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إلى أنها أضافت المزيد من التحديثات إلى الجيل الثالث من سيارات التوصيل ذاتية القيادة، أبرزها زيادة حمولتها إلى الضعف. كما طورت الشركة وحدة معيارية يمكن إدخالها في صندوق البضائع بالسيارة، وهو ما يتيح الإبقاء على الحمولة إما ساخنة أو باردة، ويساعد في تنظيم البضائع المحملة.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن نورو تجاهلت تخصيص مكان للسائق في مركبتها الجديدة نظرا لاعتمادها بالكامل على تكنولوجيا القيادة الذاتية، وركزت بدلا من ذلك على توفير عوامل السلامة والأمان للمشاة والمركبات الأخرى في الشوارع.

وتحتوي المركبة الجديدة من نورو على وسائد هوائية خارجية لحماية المشاة حال وقوع تصادم، إلى جانب إضافة وحدات استشعار فائقة الذكاء بهدف منع وقوع مثل هذه الحوادث من الأساس.

ومن المقرر إنتاج مركبة نورو الجديدة بالاشتراك مع شركة صناعة السيارات الصينية بي.واي.دي.، وسيتم اختبار النسخة النهائية من السيارة في منشأة إنتاج نورو بولاية نيفادا الأمريكية، والتي تقول نورو إنها تستطيع إنتاج عشرات الآلاف من المركبات سنويا. ومن المنتظر وصول المنشأة إلى مرحلة التشغيل الكامل عام .2022