حققت غامبيا فوزا تاريخيا في ظهورها الأول ببطولة كأس الأمم الأفريقية على موريتانيا بهدف أبلي جالو في الدقيقة (10)، لتحصد أول 3 نقاط في تاريخها وبذلك تقاسمت صدارة المجموعة السادسة مع مالي الفائزة على تونس بهدف نظيف في مباراة شهدت جدلا تحكيميا كبيرا عقب انتهائها في الدقيقة (89)، حيث كانت المباراة تشير الى تقدم مالي بهدف دون رد سجله إبراهيما كونيه في الدقيقة (48) من ركلة جزاء فيما أهدر القائد وهبي الخزري، نجم سانت إتيان الفرنسي، من العلامة ذاتها في الدقيقة 77 بعد تصد من الحارس إبراهيما مونكورو، علما أن مالي أكملت اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد توريه في الدقيقة 87.



وقال مدرب تونس منذر الكبير بعد المباراة: «لا يمكن تفسير قراره. لا يمكنني أن أفهم كيف اتخذ قراره وسنرى ما سيحدث الآن»، مضيفا: «لقد أطلق صافرة النهاية وطلب منا الدخول الى غرفة تبديل الملابس، لذا اللاعبون كانوا في حمام الثلج ومن ثم طلب منا أن نعود الى أرض الملعب»، مشيرا الى أن الحكم حرم تونس من 7 أو 8 دقائق من وقت بدل ضائع علما أن مالي كانت تلعب منقوصة. الى ذلك، سجل ماكس-ألان غراديل هدفا مبكرا رائعا منح ساحل العاج نقاط الفوز أمام غينيا الاستوائية 1-0 في المجموعة الخامسة في دوالا.



وأطلق غراديل، لاعب سيفاسبور التركي، تسديدة صاروخية من 20 مترا في الدقيقة الخامسة على ملعب جابوما كانت كافية للمنتخب الذي يشرف عليه الفرنسي باتريس بوميل بتحقيق أول فوز له. وانهمرت دموع اللاعب البالغ 34 عاما والذي توفي والده قبل بداية البطولة، أثناء احتفاله بالهدف.



وبذلك، تصدرت ساحل العاج ترتيب المجموعة بعد تعادل الجزائر حاملة اللقب الثلاثاء دون أهداف مع سيراليون.