المستشار جمال الجلاوي وزير العدل: نثمّن دور «الأنباء» وتميزها في نشر الرسالة الإعلامية

مباركون في عيد «الأنباء» الـ46: مواكبة متميزة لتطوّر وسائل التواصل

تمنوا لها استمرار التألق والتقدم في خدمة الكويت وشعبها بجميع الظروف والأوقات

يوسف غانم



تقديرا لدور «الأنباء» الإعلامي ومكانتها المتميزة بين الصحف المحليــة والخليجيــة والعربيــة والدولية شارك العديد من الشخصيات ومحبي «الأنباء» جريدتهم بتقديم التهاني والمباركة بعيدها الـ46 برسائل وبرقيات حملوها أطيب الأمنيات باستمرار النجاح الذي تشهده «الأنباء».



كما أشاد المهنئون بخط «الأنباء» الوطني وبما تقدمه من أخبار وموضوعات بشكل مهني، إضافة إلى متابعتها للقضايا التي تهم المواطنين والمقيمين في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتربوية والعلمية والثقافية والأدبية والرياضية بشكل موضوعي ومتكامل وبعيد عن التأجيج أو الإثارة، وبما يشكل مادة معرفية غنية للقراء ينهلون منها ما يريدون من معلومات موثوقة تنمّي لديهم الجانب الثقافي والمعرفي حول القضايا المطروحة وتضعهم في صورة الأحداث وتطوراتها في الساحة الدولية بكل حيادية ونزاهة.



وتمنى المهنئون أن تبقى «الأنباء» متميزة في كل ما تقدمه وبمواكبتها للتطورات التي تشهدها وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها لتكون مع قرائها في جميع الأوقات، وفيما يلي التفاصيل:



في البداية تقدم وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال هاضل سالم الجلاوي بالتهنئة لـ«الأنباء» بعيدها الـ46 برسالة جاء فيها:



الأخ الفاضل/ يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



بمناسبـــة الذكــــرى السادسة والاربعين لصدور جريدة «الأنباء»، أتقدم إليكم ولأسرة الجريدة بأسمى آيات التهاني والتبريكات، راجيا لجريدتكم دوام التقدم، مثمنا الدور الاعلامي الكبير الذي تقدمه في نشر الرسالة الاعلامية والذي تميزت به طوال فترة عملها.



داعيا الله سبحــانه وتعالى ان يعيد عليكم هذه المناسبة بمزيد من النجاح والتألق في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو المفدى وسمو ولي عهده الامين حفظهما الله ورعاهما.



وتقبلوا وافر التحية والتقدير.



صرح شامخ



كما تقدمت مساعدة مدير عام البنك الاهلي الكويتي د.حنين الرميحي بالتهنئة لأسرة «الأنباء» بعيدها الـ 46 بالزهور الجميلة وببطاقة تهنئة وجهتها الى رئاسة التحرير، حملتها خالص التهاني، قالت فيها:



كل عام وجريدتنا «الأنباء» بخير، مع تمنياتنا لكم بالمزيد من النجاح والازدهار لهذا الصرح الاعلامي الشامخ بما يقدمه من معلومات صادقة واخبار موثوقة.



كذلك، باركت مدير عام الخدمات المصرفية للافراد بالانابة في البنك الاهلي الكويتي جهير معرفي لـ«الأنباء» بعيدها بالورود وببطاقة مباركة، تمنت فيها لرئاسة التحرير ولجميع العاملين في «الأنباء» الخير والمزيد من النجاح والتقدم لتبقى «الأنباء» نبراسا مضيئا في سماء الاعلام والكلمة الصادقة.



حيادية وشفافية



كما بارك كل من د.علي اسماعيل دشتي ويوسف سعيد دشتي لأسرة «الأنباء» بعيدها الـ 46 برسالة وجهاها الى رئاسة التحرير جاء فيها:



السيد يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



نيابة عن مجلس الادارة وجميع العاملين في مجموعة شركات رابطة الكويت والخليج للنقل KGL، نتقدم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة مرور 46 عاما على شمعة «الأنباء» المضيئة بطريق الحق ودقة وحيادية وشفافية اخبارها، متمنين لكم كل التوفيق والسداد، سائلين المولى عز وجل ان يتواصل عطاؤكم لخدمة الكويت في ظل رعاية صاحب السمو المفدى وسمو ولي عهده حفظهما الله ورعاهما.



مع خالص التحية.



العمل الصحافي



وتقديرا منه لدور «الأنباء» الإعلامي، تقدم رئيس بعثة الامم المتحدة للهجرة في الكويت مازن ابو الحسن بالتهنئة الى رئاسة التحرير، حيث وجه رسالة قال فيها:



السيد يوسف خالد يوسف المرزوق الموقر



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»



تحية كريمة وبعد،،،



تهدي بعثة الأمم المتحدة للهجرة في الكويت اطيب تمنياتها لشخصكم الكريم ولجريدة «الأنباء» الموقرة.



بالنيابة عن جميع العاملين لدى بعثة الامم المتحدة للهجرة في الكويت، يسعدنا ان نتقدم بخالص التهاني والتبريكات لكم ولاسرة جريدة «الأنباء» الموقرة وذلك بمناسبة مرور 46 عاما على صدور العدد الاول لجريدتكم الغراء، آملين لصحيفتكم الموقرة المزيد من التقدم والازدهار، ونتمنى لكم ولجميع العاملين معكم دوام التوفيق والنجاح في خدمة العمل الصحافي.



مع كل التقدير والاعتزاز.



مصالح الكويت



من جانبه، هنأ المحامي أحمد حمد البديح أسرة «الأنباء» في عيدها برسالة وجهها إلى رئاسة التحرير قال فيها:



الأخ الفاضل/ يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الغراء



تحية طيبة وبعد،،،



يسرني أن أتقدم إليكم وإلى جميع العاملين في جريدة «الأنباء» بالمباركة والتهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية السادسة والأربعين على صدور العدد الأول لجريتنا الغالية «الأنباء» التي كانت ومازالت محل ثقة وتقدير جميع المواطنين بما تقدمه من معلومات صحيحة وأخبار وقضايا بشكل موضوعي وبكل حيادية ونزاهة.



وقال البديح: كما لا ننسى دور مؤسس «الأنباء» المغفور له بإذن الله تعالى العم خالد يوسف المرزوق وتوجيهاته بأن تكون الجريدة في خدمة الكويت وأهلها والدفاع عن مصالحهم في جميع الأوقات والظروف، وهذا ما لمسه الجميع خلال أكثر من أربعة عقود من العطاء المتميز الذي قدمته «الأنباء» والعاملون فيها، وشمولية الصفحات المتخصصة فيها كصفحات الإيمان والاقتصاد والتربية والمجتمع والاخبار المحلية والعربية والدولية، والتي كانت ناجحة بكل المقاييس بفضل جهود العاملين فيها.



وتقبلوا منا أطيب الأمنيات بالتوفيق والازدهار الدائم لخدمة وطننا الغالي الكويت وشعبنا الوفي وأن تبقى «الأنباء» دوما صوتا صادعا بالحق.



متابعة «الزراعة»



كذلك هنأ نائب المدير العام لقطاع الثروة الحيوانية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.مشعل القريفة «الأنباء» بعيدها الـ46، مشيرا إلى أن «الأنباء» أثبتت خلال مسيرتها الإعلامية الحيادية والمصداقية ونقلت الصورة الحقيقية لما يجري في البلاد مع تقديم المعلومات الصحيحة عبر سؤال أصحاب الاختصاص.



وبين أننا خلال عملنا في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة وجدنا من «الأنباء» متابعة لأدق التفاصيل الخاصة بالهيئة ومشروعاتها، وحضورا دائما في جميع الحملات والجولات ما جعلها تتبوأ مكانة مرموقة في المجتمع الكويتي ومتابعة مستمرة من المربين وأصحاب القسائم والمستوردين.



نصائح تربوية



وانطلاقا من حرصه على مشاركة «الأنباء» فرحة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين تقدم الأكاديمي والخبير التربوي مبارك الحربي بالتهنئة لأسرة «الأنباء» برسالة قال فيها:



الأستاذ الفاضل/ يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الغراء



بداية، يسعدني أن أتقدم إليكم بخالص التهاني بمناسبة الاحتفال بعيد «الأنباء» الـ46، وأثمن الدور الوطني الذي سارت وتسير عليه جريدتنا الأولى بما تقدمه من أخبار صادقة وطرح موضوعي متزن بعيد عن الإثارة والتأجيج والتكسب وبأسلوب مهني قائم على الحيادية والنزاهة في طرح جميع القضايا التي تهم المواطنين والمقيمين على أرض كويتنا الغالية.



ومن الأمور المميزة في «الأنباء» ما تقدمه من قضايا تربوية وتوعوية يطغى فيها الجانب الإيجابي على ما سواه، حيث نجدها تتابع جميع الموضوعات التربوية على مدار العام ولجميع المراحل الدراسية وتقدم التحقيقات المناسبة فاتحة البواب لجميع الآراء في سبيل إيصال المعلومة الحقيقية للقراء بالشكل السليم ولتحقيق النتائج المفيدة من نصائح تربوية وتوعية ليستفيد منها أهل الميدان وأبناؤنا الطلبة بمراحلهم المختلفة.



كما نؤكد أن «الأنباء» كسبت ثقة القراء طوال سنوات عطائها ودخلت القلوب والبيوت لما لديها من مكانة ومصداقية، متمنين لكم ولجميع العاملين فيها دوام التقدم والازدهار في سبيل خدمة الكويت والنهوض بها في جميع المجالات.



وتقبلوا فائق التقدير والاحترام



مواكبة التطور



بدوره، أكد الزميل الإعلامي عبدالله السبيعي أن مسيرة «الأنباء» خلال 46 عاما تميزت بالمصداقية، ما جعلها في صدارة المشهد الإعلامي وخصوصا خلال السنوات الأخيرة التي شهدت تغيرات غير مسبوقة في عالم الصحافة لم تتزعزع مكانتها ولم تخسر قراءها لقدرتها على الوقوف موقف الحياد والاستقلالية ونقل الحقيقة دون أي تدخل.



وذكر أنه يحق لوسيلة إعلامية بحجم «الأنباء» أن تحتفل بعيدها وثباتها لسنوات طوال في خضم المشهـديـــن السيـاســـي والاجتماعي، إضافة إلى قدرتها على مواكبة التطور الحاصل في العالم رقميا وتكنولوجيا، فمن يتابع «الأنباء» يجد أنها أضفت بريقا على ماكينتها الإعلامية بموقعها المميز على مواقع التواصل الاجتماعي ونقل ما يجري بشكل عاجل.



مؤسسة عريقةكما هنأ أخصائي الطب البديل د.عبد العزيز الخالدي «الأنباء» ورئيس تحريرها الأستاذ يوسف خالد المرزوق وجميع العاملين فيها بالعيد الـ46 لهذه المؤسسة الإعلامية العريقة التي زادتها السنوات تألقا ومصداقية وقدرة على مواكبة التطورات، مبينا أننا من متابعي هذه الجريدة ونثق بكل ما تنشره من معلومات وأخبار.



وذكر أنه في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وكثرة الأخبار والمعلومات يجد الإنسان ضالته في «الأنباء» التي تتميز بالحيادية والدقة والمصداقية، وتبتعد عن الاسفاف في نقل الأخبار الهابطة أو المفبركة للتكسب الإعلامي وتحترم عقل القارئ، موضحا أن «الأنباء» علامة بارزة في عالم الصحافة ونتمنى لها المزيد من التقدم.



كذلك، باركت أسرة شركة نايف للأغذية لأسرة «الأنباء» بعيدها الـ46 ببوكيه زهور جميل أرسله سعيد عبدالحميد إلى إدارة التسويق والمبيعات تقديرا منهم لدور «الأنباء» الإعلامي وللتعاون الثنائي القائم على الحرص على تقديم الأفضل للقراء والعملاء بكل مهنية، كما تمنى عبدالحميد أطيب الأمنيات لأسرة «الأنباء» والقائمين عليها بدوام النجاح والتألق لتبقى «الأنباء» صرحا شامخا في سماء الكلمة والإعلام المحلي والخليجي والعربي والدولي.



من جانبه، بارك رئيس تحرير جريدة «البيداء نيوز» محمد مطلق الصواغ لاسرة «الأنباء» في عيدها برسالة قال فيها:



أهنئ رئيس تحرير جريدة «الأنباء» يوسف خالد المرزوق بمناسبة حلول الذكرى الـ 46 لصدور العدد الاول من جريدة «الأنباء».



ويسعدني بهذه المناسبة ان اثمن جهودكم المخلصة التي تقومون بها والاخوة الاعزاء في الجريدة لخدمة الكويت.



وأتمنى لكم المزيد من التقدم والازدهار.

بوكيه جميل من وزير العدل ووزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي ورود من د.حنين الرميحي وأسرة الأهلي الكويتي(فريال حماد) زهور جهير معرفي وأسرة الأهلي الكويتي زينت الأنباء