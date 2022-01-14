أعلن الاتحاد السنغالي أمس، عن إصابة لاعبين اثنين من قوام «أسود الترانيغا» بفيروس كورونا، وتأكد غيابهما عن مواجهة غينيا في الجولة الثانية.



وجاء نص البيان: «أفادت إف إس إف بأنه بعد إجراء اختبارات كورونا الإلزامية قبل 48 ساعة من مباراتنا أمام غينيا الرسمية، عادت نتائج لاعبين إدريسا جانا جوي وفودي بالو توري إيجابية».



وكان الاتحاد السنغالي لكرة القدم قد أعلن قبل ظهور الإصابات الجديدة عن تعافي الثلاثي ساليو سيس ونامباليس ميندي وباب ماتار سار من فيروس كورونا، تمهيدا لمشاركتهم في منافسات البطولة. وأضاف البيان أن المنتخب في انتظار انضمامهم إلى بعثة الفريق في بافوسام الكاميرونية قريبا.