حض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو زملاءه على تغيير العقلية في غرفة الملابس، معتبرا أن عدم احتلال مانشستر يونايتد أحد المراكز الثلاثة الأوائل في الدوري الإنكليزي لن يكون مقبولا.



ونجح المدرب المؤقت، الألماني رالف رانغنيك، في إيقاف المسار الانحداري لمانشستر يونايتد في «البريميرليغ» منذ توليه قيادته خلفا للنرويجي أولي غونار سولشاير المقال، الا ان يونايتد لايزال يقبع في المركز السابع بفارق 22 نقطة خلف جاره مانشستر سيتي المتصدر ولم يتمكن من تحقيق نقلة نوعية بالاداء والنتائج.



ودعا رونالدو، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، إلى تغيير العقلية داخل غرفة الملابس لمواجهة المستوى السيء ليونايتد والذي أدى إلى الخسارة 1-0 على يد ولفرهامبتون في المرحلة الأخيرة الأسبوع الماضي.



وقال لشبكة سكاي سبورتس: «مانشستر يونايتد يجب أن يفوز بالدوري أو أن يحتل المركز الثاني أو الثالث. لا أرى أي مركز آخر لمانشستر يونايتد».



وأضاف: «في قلبي، لا أقبل أن تكون عقليتنا أقل من كوننا ضمن المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الإنكليزي».



وتابع: «أعتقد أنه لبناء أشياء جيدة في بعض الأحيان عليك تدمير بعض الأشياء الاخرى. عام جديد، حياة جديدة، آمل أن تكون مانشستر في المستوى الذي يريده الناس، وخصوصا المشجعون. نحن قادرون على تغيير الأشياء الآن». وأردف: «يمكننا أن نفعل ذلك بشكل أفضل، كل واحد منا. لا أريد أن أكون هنا في النادي لأقاتل لأكون في المركز السادس أو السابع. أنا هنا لمحاولة الفوز والمنافسة. أعتقد إذا غيرنا رأينا يمكننا تحقيق أشياء كبيرة».