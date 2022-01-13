مقترح شامل لآلية وتنظيم المرور المسائي واحتسابه ضمن ساعات العمل الإضافي

عبدالكريم العبدالله

اجتمعت الجمعية الطبية الكويتية مع وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا لمناقشة العديد من القضايا التي تخص الأطباء.

وعرضت الجمعية القضايا المهمة للتباحث وإيجاد آلية لحلها ومنها عرض آلية لاحتساب المرور المسائي من ضمن ساعات العمل الاضافي، وحصر وصيانة غرف الخفارة، فضلا عن عرض آليه لإصدار الإجازات المرضية عن بعد، و مراجعة شاملة لكادر الأطباء.

كما ناقشت الجمعية مع وكيل وزارة الصحة تحديث قائمة التخصصات النادرة، و امكانية ادراج تخصصات اضافية ضمن الزيادة الخاصة (زيادة الـ 500 دينار).

وفيما يخص موضوع المرور المسائي وآلية احتسابه ضمن ساعات العمل الإضافي، فقد رحب د.مصطفى رضا بهذا الموضوع وطلب من الجمعية تقديم مقترح شامل لآلية وتنظيم المرور المسائي.

و ناقشت الجمعية موضوع صيانة غرف الخفارات، وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل تضم اعضاء من الجمعية الطبية والمناطق الصحية لحصر غرف الخفارات التي تحتاج للصيانة، كما قامت الجمعية باستعراض نتائج الحلقة النقاشية والتي كانت بعنوان الاجازات المرضية في الرعاية الاولية وسبل تخفيف الضغط على الكوادر الطبية في الرعاية الاولية، حيث أوعز الوكيل بانشاء لجنة خاصة برئاسة مديرة الإدارة المركزية للرعاية الأولية د.دينا الضبيب وبالتنسيق مع الجمعية الطبية لبحث آليات وسبل اصدار الإجازات المرضية عن بعد ضمن حدود مايسمح به القانون.



وناقشت الجمعية ايضا موضوع كادر الاطباء مع الوكيل رضا، والذي اوضح أن هناك توجها من الوزارة في الآونة الأخيرة لدراسة ومراجعة الكادر الطبي بالاضافة الى مراجعة قائمة التخصصات النادرة.

ونقلت الجمعية مطالب الأطباء لإضافة بعض التخصصات في الزيادة الخاصه ( زيادة الـ 500 دينار)، شاكرة في الوقت ذاته وكيل الوزارة د.مصطفى رضا على حرصة واهتمامه بالتواصل مع الجسد الطبي ومناقشة همومه وتطلعاته.