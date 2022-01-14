استقبل مراقب مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين في مكتبه بمجلس الأمة مؤخرا عضو ومؤسس فريق «مشروع الاستجابة الطارئة» لصناعة المعدات الطبية فواز الحجي.



وقال الشاهين، في بيان صادر عن مكتبه، ان المشروع تم تأسيسه أثناء جائحة ڤيروس كورونا دعما لجهود وزارة الصحة، مثنيا على روح المثابرة والعزيمة والإصرار على تحقيق النجاح وتقديم تطبيق عملي لأهداف علمية وتكنولوجية وابتكارية.



وأضاف ان الحجي أسس مشروعه الوطني لصناعة معدات طبية، برعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وتحت إشراف اتحاد الصناعات الكويتية، مشيدا بالجهود الكبيرة لجميع المتطوعين في «مشروع الاستجابة الطارئة».



وأكد الشاهين دعمه لمسيرة الفريق المتطوع، وسعيه لتذليل كل العقبات أمامه وأمام شباب الديرة المبدعين في مختلف الميادين.



وفي نهاية اللقاء، تم التقاط صور تذكارية للنائب والضيف، متمنيا له دوام النجاح والتفوق ورفع اسم الكويت محليا ودوليا.