قررت المحكمة الاقتصادية في مصر، تأجيل محاكمة الفنانة ريم البارودي بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد ليوم 26 الجاري على أن يصدر الحكم في الجلسة نفسها.



وكانت ريهام سعيد قد أقامت قضية جنح ضد ريم البارودي بتهمة السب والقذف وطعن في الأعراض، في وقت سابق، مستندة الى تسجيل صوتي توجه لها فيه ألفاظ سباب، مشيرة إلى أن المحامي الخاص بها اعترف بأن صوتها في التسجيل هو الذي تعرضت فيه الإعلامية ريهام سعيد للسب، رافضة أن تكون طريقة الخلاف بينها وبين أي إعلامية أو فنانة يكون بهذا الشكل، ويجب أن يكونوا قدوة للجمهور.



ونفت سعيد سابقا، حسب موقع «سيدتي نت»، اتهامها بأنها تسعى وراء الأزمات، قائلة: «أنا مش بتاعة مشاكل، رجاء خاص عشان خاطر أولادي، عمري ما اتخانقت مع حد، أنا بيتعملي مشاكل عشان ناس معينة اعترضت على 3 حلقات، أنا بعتبر نفسي بقايا بني آدم بيلم نفسه ويعافر ويمثل إنه محصلش حاجة عشان أولاده، واللي بيقول إني بتاعة مشاكل بيضر أولادي وبيضرني في رزقي، وأنا معملتش حاجة طوال 20 سنة غير خدمة الناس، والحلقات المثيرة للجدل شايفاها نجاح مش مشاكل».



وكشفت ريهام، قصة مقاضاة الفنانة ريم البارودي، وقالت إنها رفعت قضية جنح على ريم بتهمة السب والقذف والطعن في الأعراض، مستندة إلى تسجيل صوتي توجه لها فيه ألفاظ سباب، لافتة إلى أن المحامي الخاص بها اعترف بأن صوتها في التسجيل هو الذي تعرضت فيه الإعلامية ريهام سعيد للسب، نافية وجود غيرة أو عداوة بينها وبين ريم، قائلة: «غيرتي من ريم البارودي كلام أهبل، عمر ما في حد أحسن مني، وليست هناك صداقة أو عشرة بيننا وتقابلنا معا 6 مرات فقط».



وأكدت أن ريم مهووسة بها، إذ إنها عملت مذيعة في قناة «النهار»، ووضعت نفسها في نفس القالب التلفزيوني، مشيرة إلى أنها لا تعتبرها فنانة أو مذيعة ناجحة حتى تشعر بالغيرة منها.