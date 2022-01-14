حظرت هونغ كونغ، اليوم الجمعة، رحلات الترانزيت من 150 دولة كإجراء احترازي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وفي الخامس من يناير الجاري، أعلنت هونغ كونغ حظر الرحلات الجوية من 8 دول بعد تفشي لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، حيث بدأ بإصابة طواقم جوية وامتد إلى المدينة التي تسعى لتطبيق استراتيجية "صفر كوفيد" صارمة.

ولن يُسمح لرحلات الركاب من تلك الدول الثماني بالهبوط في هونغ كونغ، ولن يُسمح للأشخاص الذين أقاموا في تلك الدول بركوب طائرات متجهة إلى هونغ كونغ، ومن بينها رحلات الترانزيت، ويشمل القرار أستراليا وكندا وفرنسا والهند وباكستان والفلبين وبريطانيا والولايات المتحدة.

وتحاول السلطات في هونغ كونغ السيطرة على الإنتشار السريع للمتحور الجديد من فيروس كورنا، إذا قامت قبل أسبوع باحتجاز آلاف الركاب على متن سفينة سياحية لإخضاعهم للفحوصات بعد مخالطتهم لمصابين.

مع ارتفاع أرقام المصابين بالمتحور الجديد من كورونا حول العالم خصوصاً أوروبا، كشفت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 50% من سكان أوروبا سيصابون بأوميكرون خلال 6 إلى 8 أسابيع.

وأوضح كهانز كلوج المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا، أنه من المتوقع إصابة أكثر من نصف سكان القارة بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في خلال الستة أو الثمانية أسابيع المقبلة.