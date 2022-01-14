بيروت ـ داود رمال

استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروتي شيا امس في السراي الحكومي وتسلم منها تأكيدا أميركيا باستثناء لبنان من «قانون قيصر» للعقوبات على الحكومة السورية فيما يخص قطاع الطاقة.

بعد اللقاء قالت شيا: لقد نقلت الى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي كتابا رسميا خطيا من وزارة الخزانة الأميركية أجابت خلاله على بعض الهواجس التي كانت لدى السلطات اللبنانية في ما يتعلق باتفاقيات الطاقة الإقليمية التي ساعدت الولايات المتحدة الأميركية في تسهيلها وتشجيعها بين لبنان والأردن ومصر.

وأضافت: لن تكون هناك أي مخاوف من قانون العقوبات الأميركية، وهذه الرسالة التي تم تسليمها تمثل زخما الى الأمام وحدثا رئيسيا في الوقت الذي نواصل فيه إحراز تقدم لتحقيق طاقة أكثر استدامة ونظافة للمساعدة في معالجة أزمة الطاقة التي يعاني منها الشعب اللبناني.