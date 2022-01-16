حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله



بعد انفراد «الأنباء» بنشر نموذج إقرار استيفاء شروط وضوابط صرف مكافأة الصفوف الأمامية والذي تبشر بقرب صرف مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في وزارة الصحة والذي تضمن أن يكون التظلم خلال 60 يوما، أوضح مسؤولون في الوزارة أمس السبت أن هذا النموذج كان تجربة للنظام.



وذكروا أنه إلى الآن لم يتم تفعيل آلية إقرار الصفوف الأمامية في برنامج Q8Seha وأن هذا الإقرار كان تجربة للنظام والبيانات، وبالتالي سيتم إلغاء بيانات من شاركوا في الدخول على البرنامج صباح أمس السبت، وأضافوا أن موعد بدء مصادقة بيانات الصفوف الأمامية سيتم الإعلان الرسمي عنه خلال أيام على أبعد تقدير، من قبل المسؤولين في وزارة الصحة.