أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4517 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 460828.



وقال المتحدث باسم «الصحة» د.عبدالله السند لـ «كونا» إنه تم تسجيل 1785 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 419199، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 91%



وأوضح السند أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد حالات الوفيات المسجلة 2475 حالة.



وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 26 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 39154 فيما وصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد - 19) إلى 254.

وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 31944 ليصبح مجموع الفحوصات 6414145، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 14.14%.



هذا، وأكد رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمواجهة كورونا د.خالد الجارالله استمرار التصاعد الحاد لمنحنى موجة أوميكرون بدول الخليج متوقعا بلوغ ذروتها قريبا تباعا.



وقال ان هناك ارتفاعا نسبيا بالإشغال السريري خاصة بين غير مكتملي التطعيم مع انخفاض معدل الوفاة حتى الآن.



وشدد على ان تحقيق الدولة لنسب عالية بالتطعيم كفل انفتاح اقتصادي وتعليمي ومجتمعي في ظل جائحة جارية.