دارين العلي



تمكنت وزارة الكهرباء والماء من إيجاد حلول سريعة للتعامل مع مشكلة إيصال التيار إلى قسائم منطقة جنوب غرب عبدالله المبارك، حيث من المتوقع ان تؤتي هذه الحلول نتائجها في أغسطس المقبل.

وكشفت مصادر مطلعة عن تمكن الوزارة من إيحاد حل سريع لإيصال التيار الكهربائي لقسائم المنطقة، مشيرة إلى انها ستتمكن من توفير ما يقرب من 27 ميغاواط لتغذية القسائم الجاهزة في المنطقة وعددها تقريبا 2000 منزل.



وأشارت الوزارة إلى وجود تنسيق مشترك بين المؤسسة المصادر للرعاية السكنية ووزارة الكهرباء والماء بشأن تحديد موعد إيصال التيار لمنطقتي جنوب غرب عبدالله المبارك ومدينة المطلاع، لافتة إلى ان الحل الذي قدمته الوزارة سيختصر موعد إيصال التيار بشكل كبير لمنطقة جنوب غرب عبدالله المبارك، حيث كان متوقعا ان يتم إيصال التيار لها في 2023.



في سياق متصل، تنتظر وزارة الكهرباء والماء إغلاق مناقصتها التي قامت بطرحها لإنشاء محطات التحويل الثانوية في منطقة جنوب خيطان، تمهيدا للبدء في إنشاء تلك المحطات التي ستقوم بتغذية قسائم المنطقة، مشيرا إلى اقتراب وزارة الأشغال من انهاء أعمال البنية التحتية في تلك المنطقة.