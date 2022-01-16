توج بيت التمويل الكويت بكأس بطولة دوري المصارف لكرة القدم للموسم 2109-2020 بعد تغلبه على فريق بنك الكويت الوطني بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد صباح السالم في النادي العربي، وذلك بحضور الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت د.حمد الحساوي والرئيس التنفيذي لمجموعة بيتك عبدالوهاب الرشود ورئيس مجلس إدارة النادي يوسف الرويح ورئيس العلاقات العامة والتسويق ورئيس اللجنة الاجتماعية أيمن المطيري وأعضاء مجلس الإدارة أسامة باش وسعود الدوسري والمدير العام عباس البلوشي. وتألق دعيج الدعيج وعبدالله بوحميد، في تسجيل أهداف بيت التمويل والمساهمة في حصد درع الدوري.



وبهذه المناسبة قال الحساوي ان الفوز هو فوز للفريقين ولكل الفرق المشاركة، وذلك بعد عودة الروح إلى الدوري الذي توقف قسريا بسبب جائحة كورونا، مؤكدا أن الدوري كان مميزا. من جانبه، شكر الرويح الفرق المشاركة في البطولة، والظهور بشكل لائق والروح الرياضية التي تميزوا بها خلال المشور الطويل، مضيفا أن هذه البطولة اجتماعية في قالب رياضي تنافسي بين موظفي القطاع.