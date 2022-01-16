أحكم الاتحاد قبضته على صدارة الدوري السعودي عقب فوزه على مضيفه الرائد 2-1 امس الأول على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في افتتاح منافسات الجولة السابعة عشرة.



تقدم الاتحاد بهدفي المغربي عبدالرزاق حمدالله (21) في أول مباراة خاضها بقميص فريقه الجديد قادما من النصر والبرازيلي رومارينيو داسيلفا (85 من ركلة جزاء)، فيما سجل للرائد المغربي محمد فوزير (90+2). ورفع الاتحاد الذي حقق فوزه السابع تواليا رصيده في المركز الأول إلى 38 نقطة، بينما تجمد رصيد الرائد عند 24 نقطة في المركز السادس.



وفي مباراة ثانية، فرض التعادل نفسه بين الاتفاق والشباب 2-2 على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام. تقدم الاتفاق بهدفين مع نهاية الشوط الأول، سجلهما البرازيلي سوزا (33) والسلوفاكي فيليب كيس (37)، فيما انتفض الشباب في الشوط الثاني بهدفي أحمد شراحيلي (60) والبرازيلي كارلوس جونيور (64).



ورفع الاتفاق رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع، فيما رفع الشباب رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني.وفي مباراة ثالثة، قاد رياض شراحيلي فريقه أبها إلى فوز قاتل على الباطن 1-0 بتسجيله هدف النقاط الـ 3 في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني على ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة. ورفع أبها رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الباطن عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر.