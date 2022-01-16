القاهرة - سامي عبدالفتاح



شهد وزير الشباب والرياضة المصري د.أشرف صبحي أمس حفل قرعة بطولة كأس العالم للأندية في كرة السلة التي تستضيفها مصر فبراير المقبل في الظهور الأول للبطولة داخل قارة أفريقيا.وتقام منافسات البطولة في صالة د.حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، بمشاركة أندية الزمالك بطل أفريقيا، وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أميركا الجنوبية وليك لاند ماجيك الأميركي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.وقال صبحي إن استضافة مصر لتلك البطولة يأتي استكمالا لنهج الدولة المصرية نحو استضافة الأحداث والبطولات الرياضية الدولية بدعم كامل من القيادة السياسية المصرية.



من جانب آخر، تنطلق اليوم الجولة الثانية من النسخة الأولى لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية، في ظل توقف مسابقة الدوري الممتاز، حيث تقام اليوم ثلاث مباريات ضمن المجموعة الأولى، حيث يستضيف فريق فيوتشر فريق بيراميدز، كما يستضيف الاتحاد السكندري فريق المصري، في السادسة مساء بتوقيت الكويت، وفي التوقيت نفسه سيكون لقاء المقاصة وايسترن كومباني.