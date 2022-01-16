احبطت القوات الامنية العراقية هجوما بثلاث طائرات مسيرة «درونز» استهدف قاعدة جوية شمال العاصمة بغداد.



وذكرت خلية الاعلام الامني العراقية في بيان ان ثلاث طائرات مسيرة اقتربت فجر امس من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.



واضاف ان القوات المكلفة بحماية الابراج الخارجية للقاعدة رصدت الطائرات وتأكدت انها معادية فأطلقت النار عليها لتلوذ بالفرار.



من جهة اخرى، أفاد مصدر أمني مسؤول بتعرض قاعدة عسكرية للجيش التركي في شمال العراق لقصف صاروخي.



ونقلت وكالة «شفق نيوز» العراقية امس عن المصدر قوله إن محيط قاعدة «زليكان» التركية في نينوى تم استهدافه بصاروخين نوع «كاتيوشا».



ووفق المصدر، لم يسفر القصف عن سقوط إصابات بين صفوف القوات التركية المتواجدة داخل القاعدة.



على صعيد آخر، اعاد حزب «الدعوة الإسلامية» في العراق، انتخاب رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي أمينا عاما للحزب.