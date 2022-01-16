أمير زكي



قال مصدر في قطاع الأمن الجنائي لـ «الأنباء» ان الإدارة العامة للمباحث شنت عطلة نهاية الأسبوع حملة على الصالونات وشقق تقدم خدمات المساج والتدليك المنزلي وغيرها، مشيرا إلى انه تم ضبط عاملين تجاوزوا الأعمال الصحية المطلوب تقديمها للزبائن وأغلبهم من المتشبهين بالجنس الآخر، وذلك في أكثر من صالون ومعاهد صحية.



وأكد المصدر ان هناك متابعة لما ينشر على وسائل التواصل عن هذه الممارسات المشبوهة، داعيا المواطنين والمقيمين إلى عدم التردد على هذه الأماكن باعتبارها أوكارا لنقل الأمراض الخطيرة.

وأشار المصدر إلى ان جميع من يتم ضبطهم وبعد التأكد من ممارستهم المشبوهة يتم إبعادهم للصالح العام وإدراج أسمائهم على قوائم غير المصرح لهم.



وذكر المصدر: للأسف يتخذ البعض من خدمات المساج خاصة من قبل متشبهين ونساء آسيويات في تقديم خدمات أكثر من المساج، لافتا إلى ان إدارة الجرائم الإلكترونية ترصد بين الحين والآخر إعلانات تروج لتقديم خدمات منزلية مشبوهة ومريبة ويتم تتبع هذا الممارسات وضبط القائمين عليها، وحول الإجراء الذي يتبع من المتعاملين مع هذه الخدمات، قال في حال ثبوت كونهم شركاء في جريمة أخلاقية تتخذ الإجراءت القانونية وفي الغالب يبعد الوافدون الذين يتم ضبطهم في هذه الأوكار أو الشقق.