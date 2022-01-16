وقّعت مجموعة من مشرفي المخيمات والناشطين السوريين في مخيمات عرسال بلبنان بيانا اعلنوا فيه مقاطعة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ورفضوا الاجتماع بموظفيها ولجانها احتجاجا على عدم إعادة المفصولين من برنامج المساعدات.



وقال مشرفو المخيمات في بيانهم الذي نقله موقع «زمان الوصل»: «لم نعد نقبل بأي اجتماع يعقد من قبلنا كلاجئين سوريين مع مسؤولي المفوضية ولجانها العاملة بمخيمات بلدة عرسال قبل تلبية مطالب اللاجئين السوريين وهي: إعادة النظر بملف المفصولين من قيود الأمم والمحرومين من المساعدات المالية والغذائية.



وطالب مشرفو المخيمات الذين وقعوا البيان بالاستمرار في الحصول على 27 دولارا حسب سعر الصرف الحالي، وزيادة في المساعدة الشتوية، والعمل على تفعيل ملف إعادة التوطين للملفات التي في عرسال، وهي يعني منح الإقامة عن طريق الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في الدول الأوروبية والغربية التي تستقبل اللاجئين السوريين، ودعوا أصحاب القرار في المفوضية ليقوموا بزيارة مخيمات عرسال، وتجمعاتها السكنية ليروا معاناة اهلها مع حلول فصل الشتاء.



وبحسب الموقع تضم بلدة عرسال 140 مخيما، و160 تجمعا سكنيا، وقد نال البيان موافقة أغلبية مشرفي التجمعات والمخيمات في البلدة.