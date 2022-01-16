أعلنت الحكومة السورية اكتشاف حقل غاز جديد في تدمر. ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزير النفط والثروة المعدنية م.بسام طعمة اعلانه «انتهاء أعمال الحفر في بئر زملة المهر 1 بتدمر في ريف حمص باكتشاف جديد للغاز في الحقل المذكور وذلك بعد نجاح الاختبارات للنطاق الحامل للغاز». ولم يفصح الوزير حجم او كميات الغاز المتوقع استخراجها من هذا الحقل.



وذكرت وزارة النفط على صفحتها على فيسبوك أنه ستتم عمليات تقييم حجم الإنتاج وربط هذه البئر إلى شبكة الغاز خلال الفترة المقبلة، كما سيتم حفر آبار إضافية في الحقل من أجل تقييم الاحتياطي الغازي.