أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد، أن الإدارة العامة لخفر السواحل ستنفذ غدا الاثنين، رماية بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحري (ALFA) بالقرب من جزيرتي بوبيان وفيلكا وستستمر حتى 18 من الشهر الجاري من الساعة 8 صباحا حتى 3 عصرا.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، صادر عن الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن منطقة الرماية تقع جنوب شرق جزيرة بوبيان وشمال شرق جزيرة فيلكا وبمحاذاة جزيرة بوبيان من جهة الجنوب إلى رأس القيد بعمق 11 ميلا بحريا باتجاه الجنوب الشرقي بمحاذاة جزيرة فيلكا امتدادا إلى جزيرة عوهة بعمق 15 ميلا بحريا باتجاه الشمال الشرقي وتبعد عن جزيرة فيلكا مسافة 8ر2 ميل بحري باتجاه الشمال الشرقي فيما يمتد الميدان باتجاه الشمال الشرقي بطول 15 ميلا بحريا وعرض 11.

ودعت جميع رواد البحر الى عدم الاقتراب من موقع الرماية خلال الفترة الزمنية المذكورة مؤكدة أن جميع الدوريات البحرية ستقوم بمنع كل من يحاول الاقتراب من أجل سلامة الجميع. (النهاية)