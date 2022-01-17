بشرى شعبان



أعلن وزير الشؤون ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو عن تشكيل لجنة لإعداد وتنفيذ مبادرات عمل الوزارة ضمن برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر (2021/2022 - 2024/2025).



وبين الوزير في تصريح صحافي أن هذه اللجنة سيترأسها وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب، والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي نائبا ومشاركة قيادات من وزارة الشؤون والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.



وأوضح العرو أن اللجنة مختصة بالإشراف على الإعداد ومتابعة تنفيذ مبادرات الوزارة ضمن برنامج العمل الحكومي، والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها في الإعداد لتنفيذ مبادرات الوزارة ولتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة.



ولفت إلى أن أبرز هذه المبادرات ستتعلق بالسعي لرسم مبادرة تتمحور حول ضمان عدالة شبكات الأمان الاجتماعي، إلى جانب التركيز على نواحي تنمية الطفولة المبكرة.



وبين الوزير أن هذه اللجنة ستعكف على العمل على إطلاق مجموعة من المبادرات المتوافقة مع برنامج عمل الحكومة والساعية كما سيتحتم على مديري هذه المبادرات إعداد تقارير دورية كل 3 أشهر للوقوف على سير العمل في مراحل الإعداد والتنفيذ، كما سيتم تزويد قطاع التخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية بتقدير الاحتياجات المطلوبة لهذه المبادرات.





..والتشدد في تطبيق الاشتراطات الصحية بالوزارة



بشرى شعبان



وفقا للتطورات المتعلقة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا وانسجاما مع الإجراءات الاحترازية الصادرة من السلطات الصحية، عقدت لجنة متابعة ومراقبة تنفيذ الاشتراطات الصحية بوزارة الشؤون برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بالإنابة صالح العجيل اجتماعا لمتابعة آخر التطورات والملاحظات الخاصة بتطبيق الاشتراطات حسب القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وتوصيات الجهات المعنية، ومواجهة الموجة الجديدة من الوباء.



وأشار العجيل في تصريح صحافي إلى ان اللجنة شددت على تفعيل الدور الرقابي للفرق المكلفة بالكشف والمراقبة على جميع الإدارات داخل مبنى الوزارة والقطاعات والإدارات التابعة لها، مشيرا الى انه سيتم في البداية التنبيه ومن ثم مخالفة كل من لا يلتزم بلبس الكمامة او لا ينفذ القرارات معرضا نفسه والآخرين للإصابة بالفيروس، مؤكدا أن تشكيل هذه اللجنة ليس من اجل التشديد على الموظف والمراجع في عمله، وإنما للحفاظ على سلامة العاملين والمراجعين وتفعيلا لقرارات مجلس الوزراء.