تقدم النائب سعود أبوصليب باقتراح برغبة قال في مقدمته: إن الأرملة هي من فقدت زوجها في مرحلة من مراحل عمرها، حيث تتحمل وحدها المسؤولية، خاصة إذا كان لديها أولاد، وتقوم لهم بدور الأب والأم في نفس الوقت، لكن ليس كما يتصور البعض أن رحيل الزوج يعني نهاية الحياة، فمن حقها أن تعيش حياة كريمة، تتناسب مع حقوقها التي كفلها الدين الإسلامي الحنيف، لذلك على الدولة تبني هذه الأسر ومساعدتها على صعوبات الحياة.

ونص الاقتراح على خصم 50% من قيمة فواتير كهرباء أسر الأرامل والايتام المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية ومن في حكمهن.