أعلنت شركة بيت الأوراق المالية (البيت) أن الشركة استكملت الاستحواذ على مشروع عقاري جديد في قطاع الصناعات الخفيفة في الولايات المتحدة الأميركية بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليون دولار أميركي، ويعد المشروع الجديد سادس مشروع عقاري للشركة والأول خلال 2022 في هذا القطاع، كما تمكنت الشركة من تسويق المشروع بالكامل لصالح عملاء الشركة.



وفي هذا السياق، قال محمد الشايع نائب رئيس أول ـ إدارة الثروات إن «البيت» تعتز بثقة العملاء في مشاريعها العقارية، حيث تمكنت الشركة مع عملائها من إتمام 6 مشاريع عقارية في الولايات المتحدة الأميركية بلغت قيمتها 98 مليون دولار أميركي خلال فترة قصيرة بلغت ثلاثة أعوام.



وأضاف الشايع أن المشروع الجديد سيقام على قطعة أرض في مجمع ويتاكر بارك الصناعي بمدينة ونستون-سالم في ولاية كارولاينا الشمالية مساحتها 8.85 أفدنة بهدف تطويرها لتكون عقارا مجهزا للصناعات الخفيفة، وتتميز هذه المشاريع بقصر مدة الاستثمار، بحيث لا تتجاوز 3 سنوات وبعوائد مجزية، ونتوقع لهذا القطاع نموا كبيرا في المستقبل القريب، حيث ساهمت الظروف الاقتصادية الراهنة في تسارع وتيرة هذا النمو، وذلك لحاجة السوق المتزايدة للطلبات عبر الإنترنت، الأمر الذي يتطلب وجود تجهيزات لوجستية من مخازن ومكاتب صناعية تلبي هذا الطلب المتزايد.