أعلنت شركة المجموعة البترولية المستقلة عن اعتماد مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد ظهر أمس، لنتائج البيانات المالية السنوية المدققة من قبل المدقق الخارجي والمنتهية في 31/12/2021، حيث تشير هذه النتائج إلى تحقيق الشركة صافي أرباح بلغت 7.194 ملايين دينار، وذلك بربحية لسهم بلغت 39.79 فلسا، بالمقارنة مع صافي أرباح بلغت 6.87 ملايين دينار خلال عام 2020، ما يعادل 38.04 فلسا للسهم الواحد.



وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع 30 فلسا لكل سهم، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 5.42 ملايين دينار، عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، ويستحق هذه الأرباح النقدية المساهمين المقيدين في سجلات الشركة وذلك حسب الإجراءات المؤسسية لهيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت.



وأشارت الشركة إلى أن هذه التوصية تخضع لموافقة الجهات الرسمية المختصة والجمعية العامة العادية، وستقوم الشركة بالإعلان عن موعد الجمعية العامة العادية عن طريق شركة بورصة الكويت والصحف المحلية.