في إطار الجهود المبذولة من قبل الفرق الرقابية بأفرع البلدية بالمحافظات، أعلنت إدارة العلاقات العامة عن تنفيذ جولة ميدانية لمفتشي فريق الطوارئ على جميع الأنشطة التجارية بالمحلات والأسواق الموازية للتأكد من التزام المحلات بلوائح ونظم البلدية إلى جانب التأكد من التزامهم باتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية لتحقيق المناعة المجتمعية.



وفي هذا السياق، أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير ناصر الهاجري أن الجولة الميدانية التي نفذها الفريق الرقابي على الأنشطة التجارية بالمحلات والأسواق الموازية أسفرت عن تحرير 11 مخالفة تنوعت بين عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، إعلانات، عدم وضع الترخيص بمكان بارز فضلا عن توجيه 3 إنذارات مخالفات بناء لإحضار التراخيص.



وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي، مؤكدا بعدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للاشتراطات الصحية وأنظمة ولوائح البلدية من قبل مفتشي الفريق الرقابي.