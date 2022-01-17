نفت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية أمس صحة تقرير إسرائيلي تحدث عن قيام البلاد باستيراد غاز من إسرائيل. وقالت الوزارة في بيان نقلته الوكالة الوطنية للاعلام: «تنفي وزارة الطاقة والمياه نفيا قاطعا ما تم ذكره على قناة 12 الاسرائيلية تحت عنوان «واشنطن توافق على اتفاقية لتوريد غاز اسرائيلي الى لبنان».



وأكدت أن «اتفاقية تزويد الغاز التي يعمل عليها بين الحكومة اللبنانية والحكومة المصرية الشقيقة تنص بشكل واضح وصريح على أن يكون الغاز من مصر، التي تمتلك كميات كبيرة منه، وتستهلك داخل البلد نفسه ما يضاهي بأكثر من مائة مرة ما ستؤمنه للبنان، ولذلك فهي ستؤمن للبنان جزءا بسيطا من إنتاجها وحجم سوقها».



وأضافت الوزارة أن «هذا الغاز سيمر عبر الشقيقة الأردن، ومن ثم إلى سورية حيث نهاية الخط لتستفيد منه ويتم توريد كمية موازية من الغاز بحسب اتفاقية العبور والمبادلة «swap»من حقول ومنظومة الغاز في حمص ليصل إلى محطة دير عمار في الشمال من أجل التغذية الكهربائية الإضافية للبنانيين». وختمت بالتوضيح أن «ما يتم تداوله عن أن الغاز سيكون غازا إسرائيليا هو كلام عار من الصحة جملة وتفصيلا». وكان تقرير إسرائيلي أوضح أن «الغاز الذي سيورده الأردن عبر خط الأنابيب إلى سورية ومن هناك إلى لبنان، سيأتي من إسرائيل» وأن واشنطن وافقت على استثناء هذا الغاز من العقوبات المفروضة على سورية.